المصدر: بغداد - وكالات

أعلن قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي، اللواء الركن نومان الزوبعي، أمس، أن 10 من عناصر تنظيم «داعش» قُتلوا خلال ضربة جوية مشتركة لمروحيات الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي شمال قضاء راوة التابع لمحافظة الأنبار (118 كيلومتراً غربي بغداد).

وقال القائد العسكري العراقي، في بيان: «بناءً على معلومات بتسلل مجموعة إرهابية من الحدود السورية فجراً، تم تنفيذ واجب من قِبل الفرقة السابعة، بإسناد طيران التحالف وطيران الجيش في الصحراء شمال راوة، وتم قتل 10 إرهابيين كانوا يختبؤون في أحد الكهوف وتدمير عجلة (مركبة) مع دراجة نارية، وتفجير 6 أحزمة ناسفة، وتفجير 40 عبوة ناسفة، والاستيلاء على أسلحة وأعتدة».

وتخوض القوات العراقية في مناطق متفرقة من البلاد عمليات عسكرية متفرقة، لملاحقة فلول تنظيم داعش التي تشنّ هجمات بين الحين والآخر، تستهدف القوات العراقية والمدنيين. إلى ذلك، ألقت القوات الأمنية العراقية، أمس، القبض على ما يسمى والي ديوان الزكاة لداعش في أيمن الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية سعد معن إن «فوج الرد السريع الثاني التابع لقيادة شرطة نينوى، وبناءً على معلومات دقيقة، يلقي القبض على إرهابي كان يعمل ما يسمى مسؤول ديوان الزكاة في منطقة الشرقاط خلال فترة سيطرة داعش على المدينة».