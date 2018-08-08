اليمن يثمّن توجيه خادم الحرمين بمنح وقود لمحطات الكهرباء

المصدر: الرياض - وكالات

ثمّن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في المناطق المحررة بقيمة 60 مليون دولار شهرياً. وأعرب نائب الرئيس اليمني، عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على التوجه الكريم بالتخفيف عن معاناة الشعب اليمني ودعم الحكومة الشرعية، أنّ باعتبار هذا التوجه النبيل يمثّل تجسيداً لما يجمع البلدين الشقيقين من أواصر المحبة والإخاء.

والتقى علي محسن صالح، أمس، وزير الدولة لشؤون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ياسر الرعيني، للاطلاع على جهود التوعية بالمخرجات والأنشطة التي ستقام لهذا الغرض بدعم ومساندة الأشقاء، ومن تلك الأنشطة المؤتمر الأول للتعريف بالمخرجات.

وأكّد نائب الرئيس اليمني، أنّ الشرعية وبدعم الأشقاء والأصدقاء ماضون في استعادة الدولة، وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، التي انقلبت عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ومحاولاتها إجهاض اتجاه اليمنيين ببناء دولتهم الاتحادية المكونة من ستة أقاليم. وقدم الوزير الرعيني ملخصاً عن أبرز الأنشطة والبرامج التوعوية في الداخل، معرباً عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب الرئيس اليمني.

على صعيد متصل، أكّد رئيس الوزراء اليمني د. أحمد عبيد بن دغر، أنّ المكرمة التي منحها الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن ستساهم في تخفيف معاناة اليمنيين. وقال بن دغر عبر حسابه في «تويتر»: «يستمد شعبنا اليمني قوّته في مواجهة ميليشيا الحوثي الإيرانية، من المواقف العظيمة والدائمة للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودعمهما اللامتناهي للشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي».

وأضاف بن دغر: «شكراً خادم الحرمين الشريفين، شكراً الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحية تقدير لولي العهد محمد بن سلمان، مكرمتكم بالمشتقات النفطية لمحطات الكهرباء في اليمن، هذه الإكرامية ستخفف من معاناة إخوانكم في اليمن، كنتم ولازلتم تجسدون الإخوة في أسمى معانيها، سلمتم للمملكة ولليمن وللأمة العربية».

مساعدات

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، سلالاً غذائية على النازحين من مدينة الحديدة إلى مديرية الخوخة. وتمّ توزيع خمسة أطنان و 320 كيلوغراماً من السلال الغذائية، التي استفاد منها 408 نازحين، في منطقة الجشة في مديرية الخوخة.

لقاء

بحث وزير النقل اليمني، صالح أحمد الجبواني، أمس، في عدن، مع محافظ سقطرى رمزي محروس، أوضاع الميناء والمطار في سقطرى، وكيفية تشغيلهما وتطويرهما بالشكل المطلوب. كما تمّت مناقشة دراسة إمكانية زيادة عدد الرحلات الجوية للمحافظة، وفتح المجال أمام الشركات الخاصة للعمل في هذا الخط لتسهيل وتخفيف معاناة المواطنين في التنقل من سقطرى إلى بقية أنحاء اليمن .