التحالف: مستمرّون في محاربة التنظيمات الإرهابية

المصدر: الرياض، عدن - البيان

أعلن التحالف العربي خوضه حرباً ضد تنظيمات الإرهاب في اليمن لتفكيك قدراته، وفيما سيطرت قوات الشرعية على منطقة الملاحيظ في صعدة، تمّ إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي بتعز.

وأكّد الناطق الرسمي باسم قوات تحالف إعادة الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنّ التحالف يخوض حرباً على التنظيمات الإرهابية في اليمن كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي، إضافة إلى محاربة الميليشيا الحوثية الإيرانية التي تجمعها الأيديولوجيا المتطرفة وعدم التعايش مع الآخر.

وشدّد المالكي، على أنّ التحالف نفذ ولا يزال عمليات مشتركة مع الأشقاء والأصدقاء، لتفكيك قدرات هذه التنظيمات من خلال العمليات الجوية - البحرية وعمليات القوات الخاصة المشتركة، ضمن جهود التعاون الدولي للقضاء على الإرهاب والحفاظ على الأمن العالمي، مشيراً إلى أنّ التحالف مستمر في جهوده وعملياته لمحاربة التنظيمات الإرهابية في اليمن، ضمن الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب حول العالم، وسيستمر التعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي في تبادل المعلومات وتنفيذ العمليات المشتركة بالداخل اليمني لمحاربة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش الإرهابي والميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقال المالكي: «تابعنا ما تم نشره بوكالة اسوشيتد برس بعنوان «حرب اليمن تربط الولايات المتحدة، الحلفاء والقاعدة»، وأنّ ما تم سرده من روايات واستنتاجات خاطئة، وتعبر عن الرأي الشخصي للكاتبة ولا تستند على أدلة أو حقائق مقنعة». وتابع: «وكان الأولى بالكاتبة تحري الدقة والمصداقية والمعايير المهنية بالتواصل مع قيادة القوات المشتركة للتحالف لاستيضاح جهود التحالف في محاربة الإرهاب وتزويدها بالمعلومات التفصيلية في هذا الجانب مع العلم أن قناة التواصل مع الكاتبة وغيرها من الإعلاميين مفتوحة».

سيطرة

ميدانياً، سيطر الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي، أمس، على منطقة الملاحيظ في صعدة القريبة من جبال مران. وأكد قائد لواء العروبة في الجيش اليمني عبدالكريم السدعي أنّ قواته تمكنت من السيطرة على الملاحيظ، وقطعت طرق إمداد ميليشيا الحوثي، بعد سيطرتهم أيضاً على الطريق بين صعدة وحجة. وأشار السدعي إلى أن قواته قتلت قياديين وعشرات العناصر من الحوثيين في هذه المعركة.

إسقاط طائرة

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش اليمني، أمس، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لميليشيا الحوثي في تعز. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري قوله، إن قوات الجيش اليمني في اللواء 22 المتمركزة في جبل صبر أسقطت طائرة استطلاع للميليشيا الإيرانية مزودة بكاميرا، حاولت الاقتراب من مواقع القطاع السادس شرقي المدينة، مشيراً إلى أنّ الطائرة التي تم إسقاطها ذات لون أسود وحجمها صغير، كانت تستخدمها الميليشيا الحوثية لاستكشاف مواقع قوات الجيش اليمني في القطاع السادس التابع للواء 22 ميكا في جبل صبر الإستراتيجي قبل استهدافها وإسقاطها.

هجوم وقتلى

وفي تطوّر لاحق، أعلنت اللجنة الأمنية في مأرب، أنّ خمسة جنود قتلوا في هجوم شنّه خارجون على القانون على نقطة للحزام الأمني جنوبي المحافظة ، فيما قتل 12 من المهاجمين. وأكّد بيان رسمي، أنّ اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل وزارة الداخلية محمد سالم بن عبود، وحضور وكيل الوزارة لشؤون الأمن والشرطة أحمد الموساي، ووقفت أمام حادثة الاعتداء على إحدى النقاط الخاصة بالحزام الأمني جنوب عاصمة المحافظة، من قبل عصابة مسلحة تستقل خمس سيارات. وذكر بيان اللجنة الأمنية، أنّ العصابة باشرت إطلاق النار على أفراد النقطة، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد الأمن بينهم قائد النقطة، وإصابة سبعة آخرين، وأنّ أفراد النقطة الأمنية اضطروا للرد على النيران ما أسفر عن مقتل 12 مسلحاً وإصابة سبعة آخرين، فيما تمّ إلقاء القبض على ثلاثة.