الأمم المتحدة تحذّر من خطر تفشّي الكوليرا في اليمن

المصدر: نيويورك - وكالات

حذّرت الأمم المتحدة، أمس، من خطر تفشّي الكوليرا في اليمن، بعد الهجوم الأخير الذي شنّته ميليشيات الحوثي على مستشفى الحديدة. وذكرت الأمم المتحدة، وفقاً لراديو «سوا» الأميركي، أن الهجوم على أكبر مستشفى في اليمن الذي يضم أكبر مرفق لعلاج الكوليرا هناك، يضع حياة مئات اليمنيين في خطر بسبب تأثيره في جهود مواجهة مرض الكوليرا. وتسعى المنظمة الدولية إلى منع وقوع موجة ثالثة من العدوى بوباء الكوليرا في اليمن الذي أصبح أكبر بؤرة لتفشي ذلك المرض في العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت، الجمعة الماضي، من أن اليمن ربما يكون على موعد مع تفشٍّ جديد للكوليرا، مشيرةً إلى احتمال زيادة معدل الوفيات بسبب سوء التغذية.

يُذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية منعت إطلاق حملة التطعيم ضد وباء الكوليرا المنتشر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، التي تأخرت منذ عام ولم تسمح لمنظمة الصحة العالمية بتنفيذها.

يُذكر أن صوراً التُقطت عبر الأقمار الاصطناعية أظهرت تنفيذ ميليشيات الحوثي الإيرانية الهجوم على مستشفى الحديدة بقنابل الهاون.