مصادر لـ«البيان»: مشاورات يمنية غير رسمية في لندن

المصدر: عدن - البيان

بدأت في العاصمة البريطانية لندن، أمس، جلسة مشاورات غير رسمية تضم ممثلين عن القوى السياسية اليمنية وشخصيات اجتماعية وممثلات عن المرأة، بحضور المبعوث الدولي مارتن غريفيث، بهدف خلق تحالف اجتماعي واسع داعم لخطة السلام التي تتبناها الأمم المتحدة.

وعلمت «البيان» من مصادر مشاركة في اللقاء الذي يستمر يومين، أنّ أبرز المشاركين خالد بحاح النائب السابق للرئيس اليمني، وحيدر العطاس رئيس أول حكومة بعد توحيد اليمن، فضلاً عن الوزير السابق أحمد لقمان، ورئيس حزب العدالة والبناء محمد أبو لحوم، ونائب وزير المالية السابق حسام الشرجبي، والسفير السابق مصطفى نعمان، ونقيب الصحافيين السابق عبد الباري طاهر والمستشار الإعلامي للرئيس عبد ربه منصور هادي نصر طه مصطفى، والوكيل السابق لوزارة الخارجية محيي الدين الضبي، وممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ اللقاء سيكرّس لمناقشة مساندة جهود إحلال السلام في اليمن، ودعم خطة المبعوث الدولي بشأن تجنيب مدينة وميناء الحديدة عملية عسكرية، كما سيقدم المشاركون آراءهم لكيفية إنهاء القتال، ودور الفئات الاجتماعية في دعم ومساندة جهود إحلال السلام، وتوسيع قاعدة المشاركة في الحوار السياسي، الهادف إلى وضع تصوّر شامل للمرحلة الانتقالية بعد الاتفاق على وقف القتال.

وكشفت المصادر عن أنّ المبعوث الدولي مارتن غريفيث، سيكثّف خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، اتصالاته ولقاءاته مع كافة الأطراف والفعاليات اليمنية والميليشيات الانقلابية للتحضير لجلسة المشاورات القادمة المقرر انعقادها 6 سبتمبر المقبل في جنيف.