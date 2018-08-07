السعودية تطلق تطبيقاً جديداً لمراقبة المساجد

المصدر: البيان الالكتروني

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة بصدد إصدار تطبيق يتم خلاله مراقبة المساجد، إذ يحسب مدة الصلاة وخطبة الخطيب بالدقيقة والثانية.

وأكد وفقا لصحيفة الوطن أن المنابر منابر خير وإصلاح، وليست منابر تشهير وتخويف وتأديب، ولا تأجيج أو تجريح، ولن يسمح ببناء أي مساجد ما لم يوقف عليه وقف يدر عليه المال الكافي.

وشدد على أهمية وضرورة انضباطية ميدان الدعوة، وأن الوزارة تسير في خطين متوازيين: خط العناية بالمساجد، وخط الاهتمام بالدعوة.

وقال، إن الدعوة ليست ميدانا للعبث بعقول الناس، وتدمير أفكارهم وتفريق جمعهم، والاستهانة بأمنهم واستقرارهم، أو المساس بأمن واستقرار هذه البلاد المباركة.