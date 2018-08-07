الإمارات: «قاعدة» اليمن في أضعف حالاته

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح, اليمن - البيان

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الجهود المبذولة في اليمن بقيادة دولة الإمارات نجحت في جعل تنظيم القاعدة الإرهابي في أضعف حالاته.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «تقود القوات المحلية اليمنية الجهود الآن بدعم من الإمارات، والولايات المتحدة، ودول أخرى، فقدت جميعها جنوداً لها في القتال الدائر باليمن. ولا تزال ثمة تحديات عديدة تنتظرنا تتمثل في الأرض الوعرة وعدو يتسم بالمرونة. لقد مثلت الجهود المبذولة في اليمن بقيادة الإمارات أخطر التحديات لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

وأضاف: «إن الاستراتيجية المضادة للإرهاب وللتمرد التي تحظى بدعم وتمكين من جانب الإمارات تعمل بصورة جيدة في اليمن. وبات تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في أضعف حالاته منذ عام 2012. واستطعنا طرد آلاف المقاتلين من خلال عمليات «مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد». وحرمنا تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من مآويه الآمنة، وقطعنا طرق وصوله إلى التمويل، ومنعناه من تجنيد السكان المحليين. ولم تعد المكلا مركزاً لنفوذ التنظيم».

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