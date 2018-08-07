قوات البحرية المصرية تجري تدريبات مع بريطانيا وفرنسا

المصدر: القاهرة -البيان، وكالات

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية، تدريبات بحرية «عابرة» مع القوات البحرية البريطانية والفرنسية في البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وقال الناطق العسكري المصري أمس، إن التدريبات تجري «في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتفعيل التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة».

وتضمّن التدريب مع الجانب البريطاني أحدث أساليب مكافحة الألغام البحرية في نطاق البحر الأحمر.

وأوضح الناطـــق العسكري أن التدريب على مكافحـــة الألغام يُعد من التدريبات المعــقدة التي تحـــتاج إلى خبرات ومهارات، لما للألغـــام البــحرية من تأثير على حركة الملاحة البحرية داخل وخارج الموانئ والممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية.

بينما تضمن التدريب المصري الفرنسي في البحر المتـــوسط تنفيذ سيناريوهات واقعية لمجابهة التهديدات التي تواجه الأمن البحري في مكافحة الإرهاب.

وشهد التدريب «تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية، وتنفيذ حق الزيارة، وتفتيش السفن المشتبه بها، والتدريب على تشكيلات الإبحار، وتنفيذ تمارين المواصلات نهاراً وليلاً».

من جهة ثانية، كشفت السلطات المصرية، عن تفاصيل الحادث الذي وقع في حي الدقي بمحافظة الجيزة، الذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح، وتفحم سيارتين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتي ميكروباص مع أخرى خاصة، ما أدى لاشتعال سيارة الميكروباص، والخاصة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قبل مطلع كوبري أكتوبر بحي الدقي في محافظة الجيزة.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 3 من المصابين إلى مستشفى العجوزة، فيما تم نقل باقي المصابين إلى مستشفى السلام بالمهندسين، حيث تم تحويل 4 منهم إلى مستشفى القصر العيني.

وأضاف مجاهد إن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة، مشيراً إلى أن الإصابات تراوحت ما بين جروح وحروق من بسيطة إلى متوسطة.