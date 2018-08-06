محلل بحريني يدعو إلى تفعيل عمل هيئة خليجية للبت بشأن قطر

المصدر: المنامة- إبراهيم النهام

دعا المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر إلى تفعيل عمل هيئة فض المنازعات الخليجية في حل الأزمة القطرية، موضحاً أن «استمرار قطر بسياسة المغامرة، والعند، والمزاج، وعدم إدراك العمق الاستراتيجي، يؤكد غياب الرؤية عن صون وحماية مكتسبات البيت الخليجي».

وأكد العامر في تصريح لـ«البيان» من العاصمة البحرينية المنامة، أهمية تفعيل عمل الهيئة، والاتفاق على حزمة من الجزاءات التي تطبق على الدولة، أو الدول غير الملتزمة بقرار أو حكم الهيئة، وتعيين عدد من الشخصيات ذات الخبرة السياسية، والاقتصادية، والقانونية المستقلة لكل قضية أو مشكلة. وأضاف: «سيساعد ذلك على نزع فتيل الخلافات وإيجاد الحلول العادلة لها، وإزالة حالة التوتر والاحتقان في العلاقات الخليجية».

وتابع «سيؤدي هذا التفعيل للفصل بين أعمال وأنشطة مجلس التعاون بكل القطاعات، والمشاكل، والقضايا الثنائية بين الدول الأعضاء، التي تنظرها هيئة فض المنازعات المستقلة ولديها الصلاحيات المطلقة والتامة، بما يضمن أن يكون لقراراتها صفة الإلزام، والالتزام، والتنفيذ من الدول».

وأشار إلى أنه «في حال عدم التزام الدولة التي وقع عليها الحكم بالتنفيذ، يتم تطبيق الجزاءات المتفق عليها، وهذا سيؤدي لاستمرار مسيرة المجلس، ومؤسساته، وقيام لجانه بدورها السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، ويدعم المسيرة المباركة في طريق التكامل، والوحدة، والاتحاد المنشود، الذي نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون».