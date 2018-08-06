حقوقيون يمنيون: مزاعم السجون السرية في اليمن ابتزاز سياسي

المصدر: عدن - وكالات

قال حقوقيون يمنيون، أمس، إن المزاعم التي أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية وأعوانها بشأن وجود سجون سرية في محافظتي عدن وحضرموت ليست سوى «ابتزاز سياسي ولا علاقة لها بحقوق الإنسان».

وطالبت منظمة حقوقية بعدن كافة الجهات العاملة في مجال حقوق الإنسان من هيئات ووكالات ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، بعدم الانزلاق في مجال حقوق الإنسان، واستخدامه كأداة في المكايدات السياسية والأيديولوجية، وتوظيف مهمة الدفاع عن حقوق الإنسان توظيفاً سيئاً يفقد هذه المهمة الإنسانية مصداقيتها.

جاء ذلك في بيان صحــــفي أصدرته منظمة «حق» للدفاع عن الحقوق والحريات، في ختـام مـــؤتمر صحفي نظمته، أمس، في عدن تحت عنوان «مزاعم السجون السرية في اليمن بين الإثـــارة الإعـــلامية والتوظيـــف السياسي».