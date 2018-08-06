نتانياهو مدافعاً عن قانون «القومية» العنصري: سيمنع لم شمل الفلسطينيين

المصدر: رام الله - وكالات

دافع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو عن قانون «القومية» العنصري، قائلاً إنه سيساعد في منع الفلسطينيين والمهاجرين غير الشرعيين من السعي للحصول على الجنسية الإسرائيلية. وقال نتانياهو في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي إن «قانون الدولة القومية يجنب على سبيل المثال استغلال بند لم شمل العائلات الذي تم بموجبه استيعاب عدد كبير جدا من الفلسطينيين في البلاد».

وقال «قد يساعدنا هذا القانون كذلك في منع دخول العمالة المهاجرة مستقبلا». واحتشد عشرات آلاف الإسرائيليين الدروز وأنصارهم وسط تل أبيب للاحتجاج على القانون. وقال الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف في خطاب «رغم ولائنا غير المشروط لـ(إسرائيل)، لكنها لا تنظر إلينا كمواطنين متساوين» مع اليهود.

في سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس، أنها «ماضية في عملها السياسي والدبلوماسي لتعميق الجبهة الدولية الرافضة للسياسات الأميركية المنحازة للاحتلال والاستيطان»، وشددت على أن الشعب الفلسطيني «سيُسقط مؤامرة تفكيك وكالة الأونروا».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الوزارة القول في بيان إن «الحملة الإسرائيلية الأميركية على قضية اللاجئين تأتي خدمة لمصالح الاحتلال وأهدافه».

واعتبرت أن «تصاعد الهجمة الأميركية الإسرائيلية الشرسة على القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة... تؤدي إلى شطب معنى ومضمون أية مفاوضات مستقبلية». ودعت الوزارة كافة الدول إلى «سرعة التحرك لإنقاذ الأونروا وتحسين أوضاعها، بما يمكنها من أداء دورها إزاء اللاجئين الفلسطينيين».