الأردن والعراق يوقّعان اتفاق تعاون أمني

المصدر: عمّان - وكالات

وقع الأردن والعراق اتفاق تعاون أمني في المجالات الأمنية والعسكرية، يتضمن تبادل المعلومات حول حماية الحدود ومكافحة الإرهاب. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أمس، إن توقيع الاتفاق جاء عقب مباحثات أجراها رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة الفريق الركن محمود فريحات مع وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد عسكري.

وأضاف البيان أنه «جرى على هامش الزيارة توقيع اتفاقية تعاون عسكري أمني تهدف إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجال حماية الحدود، وتطوير القدرات الاستخباراتية والبحث وتطوير التكنولوجيا». ورغم إعادة افتتاح المعبر صيف 2017 إلا أن الحركة التجارية وحركة المسافرين لا تزال أقل بكثير عن الفترات السابقة.