السحيباني: «الإعلام الإنساني» يقلّل من آثار النزاعات الدموية

المصدر: القاهرة -حسام الحوراني

أعلن أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، د.صالح بن حمد السحيباني، إن زيادة الوعي بأهمية الإعلام الإنساني، عن طريق تنظيم الورش النوعية، ذات أهمية قصوى، لا سيما في ظل ما تعاني فيه بعض الأوطان العربية من الصراعات والأزمات والكوارث والنزاعات، التي أكلت الأخضر واليابس وراح ضحيتها الأبرياء.

جاء ذلك خلال «الدورة الثالثة للإعلام الإنساني»، التي استضافتها جمعية الهلال الأحمر المصري في القاهرة، تحت شعار «بالعمل نصنع الأمل»، بمشاركة كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأقيمت هذه الورشة بحضور أكثر من 60 إعلامياً من مختلف الوسائل الإعلامية شاركوا بكل فاعلية في تبادل الخبرات وأسهموا في طرح الآراء وتقديم الرؤى والتصورات التي تساعد في الارتقاء بلغة خطاب الإعلام الإنساني.