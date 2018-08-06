مفوضية اللاجئين: لا تنسيق بشأن عودة النازحين السوريين

المصدر: عمان - وكالات

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «عدم وجود» تنسيق حالياً مع أي جهة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن محمد حواري في تصريحات أمس: «نسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة، لكن لغاية اللحظة لا يوجد أي تنسيق مع أي أطراف حول هذا الشأن».

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قالت في تصريحات صحفية أول من أمس، إن موسكو تعتزم افتتاح مراكز جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، منها واحد في الأردن، وخمسة مراكز في لبنان.

وحول عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم، قال الحواري: «اللاجئ هو بوصلة خريطة العودة»، موضحاً أن «المفوضية تدعم عودة اللاجئين على أن تكون عودة طوعية وتحفظ لهم الأمان والاستقرار».