حنيف القاسم: تواجد إنساني قوي للإمارات في اليمن

المصدر: جنيف - البيان

أعرب رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي معالي الدكتور حنيف حسن القاسم عن تقديره لجهود قيادة الإمارات الرشيدة في تعزيز مكانتها المرموقة لدعم الأعمال الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى المبادرات التي تطرحها لمساعدة الشعب اليمني، الذي يسعى لتحقيق الشرعية والاستقرار، وثمن القاسم إشادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالدعم الكبير الذي تقدمه الإمارات، الذي يساهم في تخفيف حدة المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني، وأشارت المنظمة الدولية إلى أن حوالي 20 ألف أسرة يمنية استفادت من المنحة التي قدمتها دولة الإمارات لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقال القاسم: إن ريادة الإمارات في الأعمال والشؤون الإنسانية التي أرسى قواعدها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بات ثقافة شعب ونهج عمل يحرص على دعمه ورعايته قيادة واعية برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات.

وأشار القاسم إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى بذل الجهود لتوفير متطلبات الحياة للشعب اليمني، مشيراً إلى ثقته في أن المرحلة القادمة ستشهد طرح برامج إنسانية ومشروعات تنموية في المناطق التي تم تحريرها إلى جانب توفير الخدمات والاحتياجات الفعلية للأسر والمصابين جراء الأحداث باليمن.