رفض شروط «داعش» للإفراج عن مختطفات السويداء

المصدر: دمشق - د.ب.أ

رفض الشيخ حمود الحناوي أحد وجهاء السويداء في سوريا، مطالب تنظيم داعش للإفراج عن النساء المختطفات من ريف السويداء الشرقي.

وقال الشيخ الحناوي: «طلب تنظيم داعش عبر وسطاء نقل عناصر تنظيم داعش من حوض اليرموك في ريف درعا الغربي إلى منطقة البادية في ريف السويداء الشرقي، وتراجع قوات النظام عن قرى بادية السويداء مقابل الإفراج عن 13 امرأة معتقلة من قرى شريحي والشبكي ورامي»، مضيفاً: «نحن لا علاقة لنا بمسلحي داعش في منطقة حوض اليرموك، وأمرهم لا يخصنا، نحن نريد إطلاق سراح المعتقلات، وتسليم جثث عناصر تنظيم داعش وعددهم 80 جثة، فضلاً عن عدد من الجرحى مقابل إطلاق سراح المعتقلات، نحن في حالة استنفار وتأهب لمواجهة مسلحي داعش وإبعادهم عن الحدود الإدارية لمحافظة السويداء، تحسباً لأي هجوم من مسلحي داعش سواء في ريف السويداء الغربي، وربما وصولهم من منطقة حوض اليرموك والآخر من جهة البادية».