يواصل الأسير الفلسطيني أنس شديد «21 عاماً» إضرابه المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري وذلك لليوم الـ17 على التوالي. ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير أنس شديد، إثر زيارة أجراها له في العزل الانفرادي في معتقل هداريم، أنه يعاني من آلام شديدة في الرأس ودوخة بشكل دائم وهزال بجسده، حيث فقدَ من وزنه 10 كيلوغرامات على الأقل منذ أن بدأ إضرابه في 18 يوليو الماضي. وأضاف الأسير إنّه يعتمد في إضرابه على الماء فقط ويرفض المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

عودة

أكّد ناطق باسم الأمم المتحدة، أن قوات حفظ السلام الأممية عادت إلى منطقة عازلة على الحدود بين سوريا ومرتفعات الجولان المحتلة لأول مرة منذ ستة أعوام. وقال فرحان حق، إن القوة المعروفة باسم قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك تنفذ عودة تدريجية للمنطقة. وأضاف فرحان، أنّ الهدف النهائي لقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك هو العودة الكاملة، حال سمحت الظروف، مشيراً إلى أنّ الأولوية الرئيسية لقوات حفظ السلام هي إعادة فتح معبر القنيطرة بين الجانبين.