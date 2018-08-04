الجيش اليمني يستعيد مواقع شرقي محافظة البيضاء

المصدر: و ا س

استعاد الجيش اليمني أمس مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليميني ‏على أحد مواقع تمركز الميليشيا في سلسلة جبال ظهر البياض، تمكنت خلاله من دحر الميليشيا ‏منه والسيطرة عليه، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، طبقًا لوكالة الانباء السعودية.‏

وعلى صعيد متصل لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، خلال مواجهات ‏مع الجيش اليميني في أطراف منطقة فضحة بمديرية الملاجم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد ‏المواقع في المنطقة.