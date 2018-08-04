الجيش اليمني يستعيد مواقع شرقي محافظة البيضاء

استعاد الجيش اليمني أمس مواقع جديدة في مديرية الملاجم شرقي محافظة البيضاء عقب معارك ضارية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.
وقال مصدر عسكري يمني، إن التقدم المحرز جاء إثر هجوم مباغت شنته قوات الجيش اليميني على أحد مواقع تمركز الميليشيا في سلسلة جبال ظهر البياض، تمكنت خلاله من دحر الميليشيا منه والسيطرة عليه، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، طبقًا لوكالة الانباء السعودية.
وعلى صعيد متصل لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، خلال مواجهات مع الجيش اليميني في أطراف منطقة فضحة بمديرية الملاجم أثناء محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع في المنطقة.