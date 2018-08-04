المصدر: غزة - د.ب.أ

أعلنت «اللجنة الدولية لكسر الحصار» عن غزة أمس أن قارب «حرية» السويدي وهو الثاني ضمن سفن كسر الحصار الثلاثة عن غزة 2018 على بعد 60 ميلاً بحرياً من القطاع. وأكدت اللجنة الدولية، في بيان على «حق المتضامنين والسفن بالوصول إلى غزة».

وحذرت اللجنة من تعرض السلطات الإسرائيلية للقارب والنشطاء على متنه والبالغ عددهم 12 أغلبهم من السويد، كما حدث مع قارب «عودة» الذي تم اعتراضه من قوات البحرية الإسرائيلية الأسبوع الماضي في المياه الدولية. وحملت اللجنة إسرائيل المسؤولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن قارب «حرية».

وبحسب اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة فإن السلطات الإسرائيلية رحلت جميع المتضامنين الدوليين المشاركين في قارب «العودة»، وعددهم 22 ناشطاً كانت البحرية الإسرائيلية احتجزتهم بعد سيطرتها على القارب الأحد الماضي.

ودأبت منظمات شعبية على تسيير قوارب من أوروبا في مسعى رمزي لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.