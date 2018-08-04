مصر تفتح معبر رفح لعبور الحجاج الفلسطينيين

المصدر: القاهرة - وكالات

قررت مصر فتح معبر رفح البري لمدة أربعة أيام ابتداء من اليوم السبت لتسهيل عبور الحجاج من قطاع غزة، حسب التلفزيون الرسمي المصري. ويأتي القرار بناء على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما ذكر التلفزيون.

وقال مسؤول في المعبر إنه يتوقع مرور نحو ثلاثة آلاف حاج. وأضاف أن «الحجاج الفلسطينيين سيصلون إلى المعبر في وقت مبكر اليوم ليتم نقلهم إلى مطار القاهرة»، استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

وأشارت مصادر إلى أن الليلة الماضية شهدت مرور القافلة الأولى، وتضم 738 حاجا سيتوجهون بعد ذلك إلى مطار القاهرة، ومنه إلى الأراضي المقدسة. ومن المتوقع أن يشهد المعبر خلال الأيام الأربعة المقررة، مرور 3321 حاجا فلسطينيا من قطاع غزة.

وكانت السلطات المصرية فتحت معبر رفح أمام الفلسطينيين طيلة أيام شهر رمضان الماضي، وفي عيد الفطر.

وسمحت مصر خلال الفترة ذاتها بعبور مساعدات طبية وغذائية ومئات الشاحنات المحملة بالسلع والمواد الغذائية ومواد البناء إلى قطاع غزة.