شهيد و220 جريحاً بمسيرات «جمعة الحرية والحياة» في غزة

المصدر: Ⅶ فلسطين المحتلة - البيان، وكالات

استُشهد الشاب الفلسطيني أحمد يحيى عطاالله ياغي (25 عاماً) وأصيب 220 آخرون، منهم 90 بالرصاص الحيّ، الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على طول السياج العنصري الفاصل في غزة.

وأفادت مصادر بإصابة ما لا يقل عن 220 فلسطينياً، خلال قمع الاحتلال للفلسطينيين المشاركين في المسيرات التي دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة تحت شعار «جمعة الحرية والحياة»، المتواصلة للأسبوع الـ19 على التوالي في غزة.

وأكدت نقلاً عن مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، وصول 6 جرحى أُصيبوا بالرصاص الحيّ خلال إطلاق قوات الاحتلال -المتمركزة خلف السواتر الترابية قرب موقع «ملكة» شرق حي الزيتون- الرصاص على مئات الفلسطينيين المشاركين في المسيرة السلمية شرقي المدينة، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.