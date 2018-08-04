المصدر: تونس - د.ب.أ

أنقذت وحدات الحرس البحري وجيش البحر في تونس 35 مهاجراً غير نظامي في عرض البحر كانوا يعتزمون الهجرة سراً إلى السواحل الإيطالية.

وأفادت وزارة الدفاع التونسية في بيان بأن جيش البحر تدخل في الليلة قبل الماضية لإنقاذ مجموعتين من المهاجرين التونسيين في مركبين منفصلين بسواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس (وسط تونس) عندما تعطل مركباهما في طريقهما إلى السواحل الإيطالية.

وانطلق المركبان من سواحل مدينة جرجيس في جنوب تونس. وتتكون المجموعة الأولى من 13 عنصراً، بينما المجموعة الثانية من سبعة أفراد، كلهم تونسيون.

كما أنقذ جيش البحر مجموعة ثالثة ظهر أمس، تتكون من سبعة أشخاص انطلقوا على متن مركب من سواحل مدينة قليبية شمال شرق البلاد نحو السواحل الإيطالية قبل أن تتعطل مركبهم على بعد 40 كيلومتراً من سواحل المدينة.

وأعلنت وزارة الداخلية، أيضاً، عن إنقاذ 8 تونسيين من الغرق كانوا على متن قارب صغير انطلق على بعد 45 كيلومتراً من ميناء الكتف ببن قردان جنوب تونس باتجاه السواحل الإيطالية.