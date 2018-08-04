ترحيب أممي بنجاح أول انتخابات بلدية في ليبيا

المصدر: نيويورك - وكالات

هنّأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمناسبة إنجازها بنجاح أول انتخابات بلدية في ليبيا العام الجاري، مع اختيار مجلس بلدية الزاوية وانتخاب عميدها جمال بحر.

ورحّبت البعثة في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،أمس، بهذه الخطوة «المشجعة» في اتجاه توطيد الديمقراطية في البلاد، متمنية التوفيق للعميد الجديد وأعضاء المجلس البلدي.

كما دعت إلى دعم هذه المؤسسة التي اكتسبت شرعيتها من الانتخابات حتى تتمكن من القيام بمهامها وأداء دورها في تقديم أفضل خدمة إلى أهالي الزاوية.

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، أول من أمس، تنصيب جمال عبد الناصر بحر، رسمياً عميداً لبلدية الزاوية. وانطلقت انتخابات بلدية الزاوية في الـ12 من مايو الماضي، وهي أول انتخابات بلدية تشهدها المدينة منذ عام 2014.