«الهلال الأحمر» توزّع 2500 سلة غذائية في شبوة

المصدر: حضرموت، شبوة - وام

واصلت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» حملاتها الإنسانية والإغاثية بالمحافظات اليمنية المختلفة عبر آلاف السلال الغذائية على الأهالي بهدف تحسين الحياة المعيشية للأسر اليمنية ومساعدتها على تجاوز الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها جراء الوضع الراهن الذي تسببت فيه ميليشيا الحوثي الإيرانية، وفيما وزعت الهيئة مئات السلال الغذائية على أهالي منطقة المطار بمديرية تريم، واصلت جهودها الإنسانية والإغاثية بمحافظة شبوة اليمنية عبر تقديم مزيد من المساعدات الغذائية للأسر غير القادرة في مديرياتها والمناطق والقرى النائية بها، في إطار الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لمساعدة الأشقاء في اليمن.

ووزّعت الهيئة، أمس، 2500 سلة إغاثية تحوي المواد الغذائية الأساسية، على أهالي مديرية حطيب بالمحافظة للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية. وأكّد سلطان النعيمي، ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، حرص الهيئة على مواصلة جهودها الخيّرة ومساعيها الحثيثة لتحسين حياة المواطنين اليمنيين والتخفيف من وطأة معاناتهم، عبر الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، خاصة الأسر المعوزة والأشد احتياجاً.

أهالي منطقة المطار بتريم يتسلمون مساعدات الهلال | وام

وقال النعيمي إن عملية توزيع السلال الغذائية تأتي استشعاراً من الهيئة للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي المديرية، وحرصاً منها على تخفيف العبء الملقى على عاتقهم في ظل الظرف الذي يعيشه اليمن حالياً.. مشيراً إلى أن المساعدات الإنسانية الإماراتية لشبوة ستتواصل تلبية لاحتياجات سكانها من المواد الغذائية، وذلك عبر ذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي».

من جانبهم عبّر أهالي مديرية حطيب عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً لمواصلتها مد يد العون لهم بصفة خاصة، وللشعب اليمني بصفة عامة.. مؤكدين أن هذه المساعدات الإنسانية جاءت في وقتها للتخفيف من معاناتهم.

مساعدات

وفي منطقة المطار بمديرية تريم بحضرموت وزعت الهيئة مئات السلال الغذائية، وأكد محمد عبيد الشامسي ممثل الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت في تصريحات له بهذه المناسبة أن الدعم الإماراتي لليمن يأتي بتوجيهات القيادة الرشيدة في إطار حرصها على الوقوف إلى جانب الأشقاء اليمنيين ومساعدتهم على تجاوز الظرف الصعب الذي يعيشونه.. مشيراً إلى تكثيف «الهلال» تقديم كل أوجه الدعم لليمن واليمنيين على المستويات الإنسانية والإغاثية والتنموية في سبيل توفير سبل العيش الكريم لهم ورفع المعاناة عنهم.

فريق الهلال في مديرية حطيب | وام

إشادة

أشاد خالد عوض هويدي مدير عام مديرية تريم بجهود دولة الإمارات ودعمها المتواصل للشعب اليمني عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لتحسين مستوى معيشته، منوها بالمساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي حضرموت بصفة خاصة. من ناحيتهم.. ثمن أهالي المديرية الذين شملتهم المساعدات.. دور الهلال الأحمر الإماراتي في إغاثتهم في ظل ما يعانونه من أوضاع إنسانية صعبة.