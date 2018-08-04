الصحة العالمية تحذر من تفشي الكوليرا

المصدر: جنيف - وكالات

قالت منظمة الصحة العالمية إن اليمن ربما يكون على شفا تفش جديد للكوليرا قد يزيد خلاله معدل الوفيات بسبب انتشار سوء التغذية.

وقالت المنظمة إنها تأمل في وقف إطلاق النار في شمال البلاد للسماح بالتطعيم ضد الكوليرا. وقال بيتر سلامة المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة: «شهدنا موجتين كبيرتين من وباء الكوليرا في السنوات الأخيرة، وللأسف تشير البيانات التي اطلعنا عليها خلال الأيام والأسابيع الماضية إلى أننا ربما نكون على شفا موجة ثالثة كبيرة من وباء الكوليرا في اليمن».

وأضاف «ندعو كل أطراف الصراع للعمل بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي واحترام طلب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الالتزام بتهدئة تستمر ثلاثة أيام كاملة والتخلي عن السلاح للسماح لنا بتطعيم السكان المدنيين ضد الكوليرا».