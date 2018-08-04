دبلوماسي: اليمن ملتزم بمبادرات السلام

المصدر: بروكسل - وكالات

جدد سفير اليمن لدى بروكسل رئيس البعثة لدى الاتحاد الأوروبي، محمد طه مصطفى، اتهام بلاده لإيران بتزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالمال والسلاح.

وأوضح مصطفى خلال لقائه مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي فرناندو جنتليني، تدخل إيران في الشأن الداخلي لليمن من خلال دعم الميليشيا الانقلابية بالمال والسلاح والخبراء، لافتاً الانتباه إلى تقرير لجنة الخبراء الدولية حول تزويد إيران للميليشيات بالصواريخ وطائرات الدارون.

وأكد وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، التزام حكومة بلاده بمبادرات السلام في إطار المرجعيات الثلاث. وأشار المسؤول الأوروبي من جهته إلى التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تقديم الدعم في المجال الإنساني وتطلع الاتحاد الأوروبي لعودة الأمن والسلام إلى ربوع اليمن.