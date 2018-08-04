وفاة مختطف في سجون الحوثي جراء التعذيب

المصدر: صنعاء - وكالات

توفي أحد المختطفين في سجون الحوثيين في العاصمة صنعاء، بعد تعرضه للتعذيب الشديد. وقالت مصادر محلية إن المختطف عبده محمد العماري، 30 عاماً، من أهالي منطقة السدة، توفي بعد تعرضه للتعذيب المكثف بالصعق الكهربائي، في سجن البحث الجنائي الخاضع لسيطرة الحوثيين بأمانة العاصمة لإجباره بالقوة على الاعتراف باتهامات جنائية. وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي نقلت جثة الشاب إلى ثلاجة مستشفى الكويت، حيث رفضت أسرته استلامه.

وتشهد السجون الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي انتهاكات متعددة بحق المختطفين، حيث سجلت منظمات حقوقية محلية وفاة ما يزيد على 130 مختطفاً نتيجة التعذيب في سجون الميليشيا، بصنعاء والحديدة وإب وذمار منذ الانقلاب الحوثي على الدولة في سبتمبر 2014.