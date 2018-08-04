الحزام الأمني بأبين يعزز قطاع المحفد

المصدر: أبين - وكالات

عززت قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين قطاع المحفد بعد العملية الإرهابية التي نفذها تنظيم القاعدة ظهر أمس وراح ضحيتها قائد قوات التدخل السريع ومرافقوه.

وقال مصدر في الحزام الأمني إن قوات الحزام بمحافظة أبين عززت قطاع المحفد بسيارات إسعاف وشاحنات مدرعة والعديد من الأدوات التي تساعده على القيام بمهامه.

يأتي ذلك بعد سلسلة هجمات تعرضت لها قوات الحزام الأمني بمديرية المحفد وكان آخرها الكمين الذي أودى بحياة قائد قوات التدخل السريع ومرافقيه. واستطاعت قوات الحزام الأمني في مديرية المحفد أواخر العام الماضي من طرد تنظيم القاعدة من المديرية بعد أن كانت أهم معاقل التنظيم المتطرف في محافظة أبين.