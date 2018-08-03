تحالف دعم الشرعية: سيطرة الميليشيات على الحديدة تضر بالشعب اليمني

المصدر: البيان الالكتروني

استنكر تحالف دعم الشرعية في مؤتمر صحفي عقد اليوم استهداف الميليشيات لمستشفى الثورة وسوق السمك بمدينة الحديدة وهناك أدلة على تورط الحوثيين في استهداف المدنيين في الحديدة .

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف تركي المالكي نطبق أعلى المعايير الدولية لتحديد الأهداف العسكرية في اليمن وميليشيا الحوثي استهدفت مشفى الثورة بقذائف الهون.

وأكد أن التحالف طور قواعد الاشتباك حسب الدروس المستفادة من الداخل اليمني.

وأوضح المالكي أن الهدف الاستراتيجي لعمليات التحالف هو إعادة الشرعية لليمن وأن هناك 22 مليون يمني تضرروا جراء انقلاب الحوثيين على الشرعية.

ولفت المالكي إلى أن سيطرة الميليشيات على الساحل الغربي وخاصة مدينة الحديدة تضر بالشعب اليمني وأن التحالف مستمر في عملياته لاستعادة ميناء الحديدة والساحل الغرب.