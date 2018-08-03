قرقاش: منع قطر مواطنيها من الحج قرار شاذ

المصدر: البيان الالكتروني

قال معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن منع قطر مواطنيها من أداء فريضة الحج يعبر عن عدم الثقة فيهم وغياب واضح للرؤية وهو قرار خاطئ وشاذ.

وأكد قرقاش عبر حسابه على تويتر أن "قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، ومهما كانت المبررات التي روجت لها، يعبر عن غياب واضح للرؤية الواعية التي تميّز بين ماهو سياسي آني وماهو أهم، ناهيك أن التسيّس والترويع ضد أداء مواطنيك للحج فعلامة عدم ثقة فيهم وفِي أولوياتهم وخياراتهم".

وأوضح معاليه أنه "حين تنقضي أزمة قطر وتمضي السنوات سيبقى عالقا قرار الحكومة القطرية بمنع مواطنيها من أداء فريضة الحج، لأن مثل هذا القرار الخاطئ والشاذ، خارج عن الإجماع و الدول التي لجأت إليه عبر السنوات لا تشرف في سياساتها وموقعها.