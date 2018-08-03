«هاكاثون الحج» يدخل موسوعة غينيس بأكبر مشاركين

المصدر: جدّة، مكّة المكرّمة - البيان، وكالات

تسلّم رئيس الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني، درعاً تذكارية من ممثل موسوعة غينيس العالمية المحكم أحمد جبر، بمناسبة كسر «هاكاثون الحج» للرقم القياسي كأكبر هاكاثون في العالم، إذ سجّل 2950 مشاركاً ومشاركة، كاسراً الرقم القياسي السابق والبالغ 2577 مشاركاً كان مسجلاً باسم الهند منذ العام 2012.

ورفع سعود بن عبدالله القحطاني، شكره وتقديره، نيابة عن المشاركين والمنظمين في «هاكاثون الحج»، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على الدعم الكبير الذي يحصل عليه الشباب السعودي في كل المجالات، وهو ما كان السبب الرئيسي في هذا الإنجاز.

وأكّد سعود القحطاني، أنّ دخول المملكة لهذه الموسوعة من بوابة هاكاثون الحج، يؤكد طموح الشباب السعودي في أن تكون بلادهم بوابة التقنية في المنطقة، مشيراً إلى أنّ هذا يتوافق مع رؤية المملكة 2030، باعتبارها رؤية طموحة تأخذ بالمملكة إلى قفزة نوعية في كافة أوجه الحياة.

وخصّص الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، جوائز لهذا الحدث وتمويلاً لمشاريع المشاركين تصل قيمتها إلى مليوني ريال، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع، حيث قسمت الجائزة إلى ثلاثة مراكز، نصيب المركز الأول منها مليون ريال، فيما يحصل الفائز الثاني على 500 ألف ريال، والثالث على 350 ألف ريال، في حين تذهب 150 ألف ريال جائزة للتميز.

وتشمل المنافسة في «هاكاثون الحج» القطاعات المحيطة بموسم الحج وخدماته وتحدياته، بما في ذلك الأغذية والمشروبات، والصحة العامة، والحلول المالية، والمواصلات، وإدارة الحشود، والتحكم في حركة المرور، وترتيبات السفر والإقامة، وإدارة النفايات والمخلفات، والإسكان، وحلول التواصل.

وصول حجاج

في الأثناء، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية للمملكة العربية السعودية، 603 آلاف و764 حاجاً، بزيادة بلغت 30.608 حجاج، عن عدد القادمين للفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة 5 في المئة، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات بالسعودية. وأوضحت المديرية وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 593.143 حاجاً، وعن طريق البر 5.093 حاجاً، وعبر البحر 5.528 حاجاً.

استقبال

إلى ذلك، استقبل منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران، أولى الدفعات من الحجاج اليمنيين القادمين لأداء مناسك الحج، وذلك بعد أن سخّرت الجهات الحكومية كل الإمكانات والخدمات لتسهيل عبور الحجاج اليمنيين للأراضي السعودية، واستقبالهم في استراحة الحجاج بمركز الوديعة المجهزة بجميع المرافق والخدمات الصحية والإرشادية لهم، تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الحجاج وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً بإذن الله لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأعرب الحجاج اليمنيون، عن فرحتهم بالدخول للأراضي السعودية في رحلتهم للأراضي المقدسة لأداء مناسكهم، مبتهلين إلى الله سبحانه وتعالى أن يتم عليهم رحلة الحج، وأن يحفظ المملكة قيادة وشعباً لخدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

إشادة

بدوره، أشاد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن، عبدالرقيب فتح، بالاستجابة السريعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال توفير 2500 وجبة غذائية، للحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة، بالتنسيق مع اللجنة ووزارة الأوقاف والإرشاد. وأوضح فتح، أن المركز سيقوم بتوزيع 2500 وجبة غذائية يومياً على فترتين صباحية ومسائية على الحجاج اليمنيين أثناء فترة وجودهم في المنفذ، مثمناً دور المركز في توفير المتطلبات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني في كافة القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين.