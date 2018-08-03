علاوي يدعو إلى حكومة إنقاذ مؤقتة لإجراء انتخابات جديدة

المصدر: بغداد - وكالات

دعا زعيم اتئلاف الوطنية، إياد علاوي، إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤقتة بعيداً عن التدخلات الأجنبية، مبيناً أن من مهام الحكومة الجديدة العمل «على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات الأوان».

وقال علاوي في بيان صادر عن مكتب زعيم ائتلاف الوطنية: «في ظل الظروف الخطيرة التي يمر بها عراقنا العزيز، وما اعقب الانتخابات النيابية الأخيرة من تراجع وفوضى، واستغلال قوى التطرف والإرهاب لتلك الظروف، (ندعو) جميع القوى السياسية للتكاتف وتبني منهج التكامل لإصلاح الأوضاع وترتيب بنية العملية السياسية الكفيلة ببناء مؤسسات الدولة الناجزة بدلاً عن التسابق على مواقع السلطة، التي تفقد قيمتها عندما يتراجع القانون وتسود الفوضى».

الابتعاد عن الطائفية

وأضاف، أن «العمل والتفكير الآن يجب أن يتركزا على دعم مؤسسات السلطة والإعداد لحكومة إنقاذ وطني لا ترشح نفسها للانتخابات القادمة، بعيداً عن تدخلات الدول التي تتنافس وتتصارع، معتبرةً أن العراق كبش الفداء الذي يجب النزاع فيه للاستحواذ على قيمه وهويته ودماء أبناء شعبه الكريم».

ومضى بالقول: إن «الجميع اليوم مطالبون بترك الطائفية السياسية والعشائرية والجهوية والركون إلى الهدوء والتحلي بروح المسؤولية والعمل على تشكيل هكذا حكومة مؤقتة، تعمل على تطبيع الأوضاع وتحقيق الأمن وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة خلال فترة معقولة، وقبل فوات الأوان».