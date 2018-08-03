المصدر: المكلا- وكالات

توفي ثلاثة عمال، فيما لايزال البحث جارياً عن 2 آخرين من تحت الأنقاض، في انهيار صخري بمدينة المكلا، عاصمة حضرموت، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية إن انهياراً صخرياً حدث في جبل بمنطقة «باجعمان»، صباح أمس، أدى إلى وفاة ثلاثة عمال، فيما لا يزال 2 آخران تحت الأنقاض.

وتشير المصادر إلى أن الانهيار سقط على شقة سكنية تابعة لمفروشات المصباحي بالقرب من فندق «الدوحتين»، وأن الضحايا من عمال المفروشات. وبحسب معلومات أولية تتحدث عن وجود عمليات حفر وتكسير في الجبل كانت سبباً في الحادثة التي تحاول الأجهزة الأمنية احتواءها والبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.