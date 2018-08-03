ضبط شحنة مخدرات في طريقها للحوثيين بمأرب

المصدر: عدن - وكالات

ضبطت أجهزة الأمن اليمني في مدينة مأرب شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها إلى الميليشيا الحوثية الإيرانية في العاصمة صنعاء، حسبما أعلن وزير الإعلام معمر الأرياني. وأفاد الوزير في بيان على «تويتر» مصحوباً بفيديو عملية الضبط بأن شحنة المخدرات المضبوطة كانت مغلفة في عبوات قهوة.

وتبين من الفحص والتحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للميليشيا الموالية لإيران في العاصمة صنعاء.

وقال الأرياني: «لا يقتصر الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية على السلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيين بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزجّ بهم في جبهات القتال، خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة».

وتسيطر ميليشيا حزب الله الموالية لإيران، التي تدعم ميليشيا الحوثي بالسلاح والتدريب، على تجارة المخدرات في لبنان. وسبق لشخصيات قيادية بين متمردي الحوثي أن واجهت اتهامات بالاتجار في المخدرات، كما أن بعض المتهمين يشغلون عضوية حكومة الانقلاب، التي تم الإعلان عنها بعيداً عن الشرعية.