المصدر: موسكو - وكالات

قال الجيش الروسي إن النظام السوري استعاد السيطرة على ثلاث محافظات جنوبية، هي درعا والقنيطرة والسويداء، وعلى الحدود مع الأردن بشكل كامل.

وأكد مسؤول كبير في رئاسة الأركان، الجنرال سيرغي رودسكوي، خلال اجتماع في موسكو إن «القوات السورية المدعومة من الطيران الروسي دمرت كلياً قوات داعش، والنصرة، واستعادت السيطرة على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة».

وأشاد بهذه «العملية النوعية» التي أتاحت للقوات السورية تحرير «3332 كلم مربع» من الأراضي السورية من أيدي المتطرفين والسيطرة على 146 بلدة.

وأضاف أن نظام دمشق «استعاد السيطرة كلياً على الحدود بين سوريا والأردن»، و«الظروف متوافرة لاستئناف أنشطة قوات حفظ السلام الدولية في هضبة الجولان»، على الحدود بين سوريا وإسرائيل. وعبر الجنرال رودسكوي عن «قلق» روسيا للوضع في إدلب التي يسيطر عليها متشددون وبعض فصائل المعارضة، حيث «تكثفت عمليات إطلاق النار باتجاه مواقع القوات الحكومية».