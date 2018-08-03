الجبير واليماني يبحثان التنسيق بين البلدين

المصدر: الرياض - وكالات

بحث وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونظيره اليمني خالد حسين اليماني، التنسيق والتعاون والتشاور السياسي القائم بين وزارتي الخارجية في البلدين وبعثاتهما الدبلوماسية والدائمة لدى المنظمات الدولية وسبل تطويرها.

ونقل الوزير اليماني تحايا الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان وشكره الجزيل على كل ما قدمته المملكة من دعم وإسناد للشعب اليمني. وقدم الوزير اليماني عرضاً لجهود الحكومة اليمنية الرامية إلى تطبيع واستقرار الأوضاع وإرساء الأمن وإعادة الإعمار في مختلف المحافظات المحررة، وكذا مستجدات وتطورات الأوضاع العسكرية في جبهات المواجهة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية، مجدداً الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على وقوفها إلى جانب اليمن وقيادتها التحالف العربي من أجل دعم الشرعية واستعادة الدولة.

وتطرق الوزيران كذلك إلى آخر المستجدات المتصلة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ومبادرته الخاصة بمدينة وميناء الحديدة، مؤكدين الدعم والتفاعل الإيجابي مع المبادرة بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة اليمنيين وتحقيق السلام المستدام على أساس المرجعيات المتوافق عليها يمنياً ودولياً.

حضر اللقاء رئيس دائرة مكتب وزير الخارجية السفير أحمد عبدالله ناجي، والقائم بالأعمال بالإنابة للسفارة اليمنية في الرياض السفير زين القعيطي، كما حضرها من جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب وعضو مكتب وزير الخارجية ماجد حمدان.