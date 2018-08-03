المصدر: واشنطن- ووكالات

أجرى قائد القوات الأميركية في أوروبا كيرتس سكاباروتي، مباحثات مع مسؤولين عسكريين أتراك في أنقرة، تركزت على التطورات في شمالي سوريا، وسير تنفيذ اتفاق خريطة الطريق بين أنقرة وواشنطن، الذي بدأ تنفيذه في 18 من الشهر نفسه بتسيير دوريات عسكرية مستقلة في الخط الفاصل بين مناطق درع الفرات ومنبج.

كما قام بجولة في قاعدة إنجيرليك الجوية جنوبي البلاد. وتجري اتصالات روسية تركية إيرانية لمنع هجوم النظام على إدلب وفي الوقت ذاته، استبعدت تركيا أن يؤثر التوتر الأخير مع الولايات المتحدة على خريطة الطريق التي تم التوصل إليها بينهما حول منبج. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: «توقعاتنا ألا تؤثر هذه التوترات على خطة العمل حول منبج».