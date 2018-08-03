تجنيد 14 ألف موظف وتخصيص 400 آلية لخدمة ضيوف الرحمن

المصدر: مكة المكرمة - واس

اعتمد أمير مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم الحج.

وأكد الناطق الرسمي للهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الخطة متوافقة مع المشروعات الجديدة التي نفذتها الهيئة في المشاعر المقدسة، وتعتمد على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة، لاسيما القطاعات الأمنية.

وأشار كعكي إلى أن الهيئة جنّدت جميع كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 ألف موظف، فضلاً عن أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع، والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن.

وأبان أن الخطة التشغيلية تتضمن الإشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، التي تأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة الذي من المتوقع أن يُنقل خلال خطة التفويج -من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات- أكثر من 350 ألف حاج، فيما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.

وأوضح كعكي أن خطة منشأة الجمرات تركز على استعدادات المنشأة لاستقبال الحجاج أثناء أيام الرمي، إلى جانب صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشأة الجمرات، والمشرعات المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها.

وتشرف الهيئة أيضاً من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمة لضيوف الرحمن، من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه وتتولى إدارة السقيا الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام، حيث تقدر إنتاجها بأكثر من 700 متر مكعب في الساعة.

وتهدف الخطة هذا العام لرفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمشاعر المقدسة والارتقاء بها، التي تأتي في مقدمتها تشغيل قطار المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات، وصيانة وتشغيل الخدمات في المشاعر المقدسة، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، فضلاً عن رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دورياً.