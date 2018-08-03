حملة اعتقالات واسعة في صنعاء

المصدر: صنعاء - وكالات

واصلت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اعتقال العشرات من شباب العاصمة صنعاء المحتلة. وقال مصدر أمني، بحسب مواقع إخبارية يمنية، إن أطقماً أمنية تابعة للميليشيا الحوثية دهمت حي بيت بوس ومنطقة حدة، واعتقلت عشرات الشباب في تلك الأحياء، إضافة إلى اقتحام منازل آخرين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ولفت المصدر إلى أن الميليشيا أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي شنّتها. وأوضح أن آباء المعتقلين قدّموا بلاغات عدة إلى أقسام الشرطة في تلك المناطق لمعرفة مصير أبنائهم، مشيراً إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى سجون خاصة بالميليشيا الحوثية.