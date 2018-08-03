محكمة سعودية تقضي بإعدام جاسوس

المصدر: الرياض - وكالات

قضت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة بالإعدام على متهم يمني الجنسية، بعد إدانته بـ«التخابر مع بعض قادة وعناصر الحوثي باليمن وتحديده مواقع ومنشآت حكومية وعسكرية بقصد الإضرار بالأمن ومصالح المملكة وممتلكاتها».

وقالت المحكمة، في بيان لها أمس، نشرته صحيفة «الرياض أونلاين» على موقعها الإلكتروني، إن اليمني، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، كان يرسل هذه المعلومات «مقابل حصوله على مبالغ مالية، ووعده بالحصول على المنصب من قبل حركة الحوثي الإرهابية لاستهداف المواقع من قبلها وتأييده لما يسمى «حركة التمرد الحوثي»، المصنفة منظمة إرهابية، وخيانته للمملكة بعد استضافتها له وإصدار هوية زائر له».

وأدانت المحكمة المتهم اليمني بـ «إرسال عدة رسائل عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب»، إلى بعض قادة وعناصر حركة الحوثي باليمن، تتضمن إرسال صور ومعلومات وإحداثيات لمواقع ومنشآت حكومية وقواعد عسكرية بقصد استهدافها من قبل حركة التمرد الحوثي الإرهابية، ما يُعد مساساً بالنظام العام». وأوضح البيان أن «المحكمة أصدرت حكمها الابتدائي بقتل المدعى عليه تعزيراً لقاء ما ثبت بحقه». ولم تقدم المحكمة أي تفاصيل عن اليمني الذي صدر بحقه حكم ابتدائي يقضي بالإعدام.