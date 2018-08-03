روسيا: فتح 7 معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين

المصدر: دمشق- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، فتح سبعة معابر جديدة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بينها بحري وجوي، وذلك بعد توقعات بارتفاع وتيرة تدفق اللاجئين خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، إن ارتفاع نسبة تدفق اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم يتطلب توسيعاً لشبكة المعابر والمكاتب التابعة لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، وإضافة إلى معابر الدخول التي بدأت عملها تم فتح 3 نقاط جديدة.

وتشمل المعابر الجديدة معبر صالحية البري في محافظة ديرالزور، ومعبر بانياس البحري في محافظة طرطوس، ومعبر مطار دمشق الدولي. ومنذ فترة، دق تقرير لمنظمات إنسانية كبرى ناقوس الخطر، محذراً من إجبار مئات آلاف اللاجئين والنازحين على العودة إلى سوريا، التي لم تشهد تهدئة حقيقية بعد.

وكشف التقرير أن الكثير من الدول أغلقت حدودها أمام النازحين، وشددت موقفها تجاه طالبي اللجوء، بسبب تنامي الخطاب المناهض للاجئين، والدعاية المضللة التي تتحدث على أن سوريا باتت آمنة الآن. وارتفع عدد النازحين السوريين العائدين من داخل سوريا إلى مناطقهم من 560 ألفاً إلى 720 ألفاً خلال العامين الماضيين.