المصدر: البيان الالكتروني

تمكنت أجهزة الأمن في مدينة مأرب من ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان في طريقها للميليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة صنعاء. وقال معمر الإرياني وزير الاعلام اليمني على حسابه على تويتر: "أجهزة الأمن في مدينة مأرب تضبط شحنة مخدرات كانت مغلفة على شكل "كافيه" ليتضح من خلال التحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها للميليشيات الحوثية الايرانية في العاصمة صنعاء".

وقال المعمري: إنه لايقتصر الدعم الذي تقدمه ايران للميليشيا الحوثية بالسلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، فهي تزود الانقلابيين بالمواد المخدره التي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال خدمة للمشروع الايراني في المنطقة.