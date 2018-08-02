الجيش الأردني يقصف داعش قرب الحدود مع سوريا

المصدر: وكالات

أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس أنه قصف مجموعات من تنظيم داعش حاولت الاقتراب من الحدود مع سوريا.

ونقلت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مسؤول عسكري القول إنه "نتيجة للأحداث الدائرة في منطقة حوض اليرموك (بمحافظة درعا السورية خلال اليومين الماضيين) والقرى المحاذية لحدودنا الشمالية والاشتباكات الدائرة بين القوات السورية وعصابة داعش الإرهابية التي تمت مطاردة عناصرها في هذه المناطق وعلى طول منطقة وادي اليرموك، حاولت بعض عناصر هذه الجماعات الاقتراب من حدودنا أمس الأول الثلاثاء، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك فوراً معهم وباستخدام كافة أنواع الأسلحة من خلال كتيبة حرس الحدود العاشرة".

وأضاف أن عمليات القصف والتطهير "استمرت لكامل المنطقة حتى ظهر يوم الأربعاء دون السماح لأي واحد منهم تجاوز الحدود الأردنية، حيث تم إجبارهم على التراجع إلى الداخل السوري وقتل بعض عناصرهم".

وأشار إلى أن "القوات السورية في المنطقة تابعت مطاردتهم داخل القرى والبلدات السورية المحاذية للحدود".

وشدد على أن المملكة "بأعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أية عصابات أو عناصر إرهابية، ولن تسمح لأي كان أن يجتاز حدود المملكة".