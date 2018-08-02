الإمارات تشارك في اجتماع لتطوير «الجامعة العربية»

المصدر: القاهرة - وام

شارك جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية في أعمال اللجنة العربية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية التي عقدت أمس، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة برئاسة السفير أسامة نقلي مندوب السعودية الدائم لدى الجامعة.

وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية، إن الاجتماع عقد تنفيذاً لقرار القمة العربية الأخيرة في الظهران السعودية بتكليف اللجنة مفتوحة العضوية التي تترأسها السعودية حالياً لتقوم بإعداد تقييم شامل حول ما تم إنجازه في موضوع تطوير وتحديث جامعة الدول العربية واستعراض ما تم إنجازه من قبل فرق العمل الـ 4 المكلفة بتطوير وتحديث جامعة الدول العربية وأجهزتها.