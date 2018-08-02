عبد الله بن زايد: «هاكاثون الحج» خطوة سعودية جديدة لخدمة الإسلام

المصدر: دبي، جدّة - البيان، وكالات

افتتحت السعودية في مدينة جدة أكبر «هاكاثون» في منطقة الشرق الأوسط، يحمل اسم «هاكاثون الحج»، بمشاركة آلاف المطوّرين من الجنسين، من 51 دولة.

وتأتي استضافة الحدث المهم، الذي ينظّمه «الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز»، مواصلةً لجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، واغتناماً للمواهب التقنية الشابة التي تبرز ضمنها مشاركة المرأة في استكشاف تقنيات موسم الحــج وتــطويرها.

وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أن «هاكاثون الحج» خطوة جديدة تقوم بها المملكة لخدمة الإسلام. وغرّد سموه على حسابه في «تويتر»: «هاكاثون الحج خطوة جديدة تقوم بها السعــودية لخدمة الإسـلام».