الحوثي يطلق يد قياداته الفاسدة

المصدر: صنعاء - وكالات

طلب رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الانقلابية، مهدي المشاط، قبل أيام من القيادي في جماعته علي العماد، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، التوقف عن ملاحقة أي قيادي في الجماعة بتهم الفساد أو نهب المؤسسات، باعتبار ذلك خطاً أحمر يجب عدم الاقتراب منه.

وشدد المشاط على تقصي ملفات الفساد الخاصة بالقيادات الحزبية الأخرى في الفترات التي سبقت انقلاب الجماعة على الشرعية، وإحالتها إلى النيابة والقضاء الخاضع للجماعة لإصدار أحكام فيها بعيداً عن الاقتراب من أي قيادي حوثي. ولفت إلى أن أي محاولة لإدانة أي قائد حوثي تعد إساءة شخصية لزعيم الحوثيين. وتضمنت توجيهات المشاط كذلك إشارة لقادة الميليشيا في صنعاء وغيرها من المحافظات لتصعيد أعمال نهب المؤسسات والعقارات والأراضي المملوكة للدولة، وابتزاز كبار التجار ورجال الأعمال بحجة دعم المجهود الحربي.

مقتل مصور يمني في معارك باقم

قتل مصور قناة «يمن شباب» أثناء تأدية واجبه الصحافي، امس، في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وأفادت مصادر محلية أن المصور عيسى النعمي قتل أمس في مديرية باقم جراء انفجار عبوة ناسفة. وتشهد مديرية باقم معارك عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي، حيث تمكنت قوات الجيش من إحكام سيطرتها على عشرات المواقع وباتت تحاصر مركز المديرية من جميع الاتجاهات. عدن - وكالات