هادي يدعو أبناء المهرة إلى الابتعاد عن الخلافات

المصدر: المهرة - وكالات

وضع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حجر الأساس لـ8 مشروعات جديدة في محافظة المهرة اليمنية، بكلفة إجمالية 133 مليون دولار وبإشراف وتمويل المملكة العربية السعودية في إطار مشاريع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في أنحاء الجمهورية اليمنية كافة، ودعا الرئيس اليمني الذي وصل المهرة في أول زيارة له أبناء المهرة للحفاظ على أمنها واستقرارها والابتعاد عن الخلافات القبلية والسياسية والتركيز على تنميتها وجعلها نموذجاً للتعايش المثمر.

وبشر هادي الرئيس بأن اليمن قادمة على خير وستنتصر إرادة اليمنيين الأحرار على العصابات الإجرامية ومن وراءها. وأضاف «وسنبني اليمن الاتحادي العادل من المهرة إلى صعدة». وتحدث الرئيس هادي مخاطباً أبناء المهرة: إخوانكم بالجبهات يبذلون دماءهم وأرواحهم بإسناد التحالف بقيادة السعودية.

تأتي المشروعات التي وُضع حجر أساسها انطلاقاً من حرص قيادة السعودية، واستمراراً لدعمها الدائم لليمن في المجالات كافة، وتلامس مختلف القطاعات ذات الأولوية والأهمية في حياة اليمنيين، وذلك في مجالات في البنى التحتية والخدمات الأساسية، للتنمية ولتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

اهتمام

من جهته، جدد السفير السعودي محمد آل جابر، التأكيد على وقوف المملكة مع الشرعية اليمنية، واستكمال برنامج الإعمار، وتحقيق البرامج السعودية الفاعلة في كل المناطق اليمنية.

وأوضح آل جابر أن مشروعات محافظة المهرة، تمثل جامعة ومدينة طبية وإعادة تأهيل ميناء نشطون ومطار الغيظة وبعض الطرق التنموية، إضافة إلى توسعة وتأهيل مرافق مياه الغيظة، وتوفير الطاقة الكهربائية لكل المحافظة، بإجمالي 133 مليون دولار، ضمن خطة لإنجاز عديد المشروعات خلال مدة أقصاها 18 شهراً.

مشروعات

وتتمثل المشروعات التي تمَّ الإعلان عن إطلاقها في محافظة المهرة في مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية وجامعة المهرة بعدد من الكليات وكافة المرافق التابعة لها ومستشفى المهرة بسعة 200 سرير في مرحلته الأولى مع كافة الخدمات والتجهيزات المصاحبة ومشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة وتأهيل ميناء نشطون بمختلف التجهيزات من كهرباء وسفينة سحب وتاج الرصيف ومشروع توسعة وتأهيل مرافق مياه الغيضة وتمديد الأنابيب وبناء خزانات رفع وتزويد المياه.