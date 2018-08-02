فيصل بن سلمان: انسيابية أعمال الحج ظاهرة ملموسة

المصدر: المدينة المنورة - وكالات

أكّد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة، أنّ الانسيابية في أعمال الحج أصبحت ظاهرة ملموسة، وفق منظومة متكاملة تقدم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، منوهاً سموه بتفهم الحجاج ووعيهم المتزايد، مما يسهم في إنجاح الخطط التشغيلية، والوصول بها للأهداف المرجوة.

وأكّد الأمير فيصل خلال ترؤسه اجتماع لجنة الحج بالمدينة المنورة، أهمية جاهزية كافة الجهات المعنية بموسم الحج في تنفيذ ما وضع من خطط وبرامج تشغيلية، وفق نسق تكاملي يسهم في تمكين الحجاج زوار المسجد النبوي الشريف من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان. واطلع على مشروع تطوير مركز استقبال ونقل الحجاج والمعتمرين، الذي يهدف لخدمة أكبر عدد من ضيوف الرحمن بخدمات ذات جودة وسرعة عالية، وفق الدراسة التخطيطية التي أعدها استشاري هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع وزارة الحج لتطوير مركز استقبال ونقل الحجاج والمعتمرين والزوار.