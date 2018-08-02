وزارة الصحّة السعودية تتفقّد مرافق المشاعر المقدسة

المصدر: مكّة المكرّمة - واس

تفقد نائب وزير الصحة للشؤون الصحية السعودي، حمد الضويلع، أمس، مستشفيات الصحة في المشاعر المقدسة والمراكز الصحية التابعة لها، فضلاً عن مدينة الملك عبدالله الطبية، إذ وقف على جاهزيتها واستعداداتها لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام. وتأتي الزيارة استمراراً لجهود المملكة للتأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمعتمرين والزوار وحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم.

وعقد الضويلع عقب الجولة اجتماعاً مع قياديي ومديري المواقع الصحية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وعدد من قيادي ومسؤولي صحة مكة المكرمة لبحث الترتيبات كافة لتنفيذ خطة الحج الصحية لهذا العام على الوجه الأمثل. يذكر أنّ وزارة الصحة السعودية هيأت عدداً من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة لموسم الحج على النحو التالي: 25 مستشفى و155 مركزاً صحياً وأكثر من 25 ألف ممارس صحي، و5000 سرير تنويم، و18 نقطة طبيّة في قطار المشاعر، و180 سيارة إسعاف.