رئيس جديد للمحكمة الدستورية في مصر

المصدر: القاهرة - البيان

شهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، أداء المستشار حنفي علي جبالي، اليمين الدستورية رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. وشدّد السيسي خلال اجتماع مع المستشار حنفي جبالي، على أهمية دور المحكمة الدستورية في الحفاظ النظام القانوني والدستوري، باعتبارها الحارس على أحكام الدستور، وكذلك دعم مختلف أجهزة الدولة للمحكمة الدستورية في أداء مهامها على الوجه الأكمل بما يسهم في الحفاظ على حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

كما منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبدالوهاب حسن عبدالوهاب، رئيس المحكمة الدستورية السابق. وقال السفير بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي أعرب عن خالص التقدير للمستشار عبدالوهاب حسن عبدالوهاب، لما بذله من جهد وتفانٍ في إنفاذ القانون وحماية العدالة والحفاظ على حقوق المجتمع والمواطنين.